Аристова (Макеева) Ирина Липатьевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти10.04.2023
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Отец: Макеев Липатий Андреевич
Мать: Макеева Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Комакина (Аристова) Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Аристов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1958
Отец ребёнка: Аристов Юрий Александрович
Смерть
10.04.2023
Иваново, Иваново, Ивановская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость