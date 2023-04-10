Аристова (Макеева) Ирина Липатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Макеева) Ирина Липатьевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

10.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Макеев Липатий Андреевич

Мать: Макеева Федора

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Комакина (Аристова) Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Аристов Юрий Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Аристов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Аристов Юрий Александрович

Смерть
10.04.2023
Иваново, Иваново, Ивановская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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