Макеева Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Виктор Липатьевич

Отец ребёнка: Макеев Липатий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макеева) Татьяна Липатьевна

Отец ребёнка: Макеев Липатий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Липатий Андреевич

Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Аристова (Макеева) Ирина Липатьевна

Отец ребёнка: Макеев Липатий Андреевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

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