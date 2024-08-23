Макеева Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макеев Липатий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макеева) Татьяна Липатьевна
Отец ребёнка: Макеев Липатий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Аристова (Макеева) Ирина Липатьевна
Отец ребёнка: Макеев Липатий Андреевич
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно