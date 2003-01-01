Симдянкина (Якшамкина) Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкина (Якшамкина) Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Якшамкин Гавриил Алексеевич

Мать: Якшамкина Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1938

Сын: Симдянкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Симдянкин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Симдянкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Симдянкин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович

Отец ребёнка: Симдянкин Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Федор Михайлович

Смерть
2012
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