Симдянкина (Якшамкина) Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1938
Сын: Симдянкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Симдянкин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Симдянкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Симдянкин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович
Отец ребёнка: Симдянкин Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012