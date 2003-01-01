Симдянкин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1914
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Рождение ребёнка
1938
Сын: Симдянкин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Симдянкина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Симдянкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Симдянкина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович
Мать ребёнка: Симдянкина Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962