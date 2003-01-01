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Симдянкин Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: Симдянкин Михаил Матвеевич

Мать: Симдянкина Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Симдянкин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Симдянкина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Симдянкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Симдянкина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Симдянкин Алексей (Лёня) Федорович

Мать ребёнка: Симдянкина Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянкина Прасковья Гавриловна

Смерть
1962
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