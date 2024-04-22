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Голованов Михаил Степанович

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1876 ст.

Отец: Голованов Степан Васильевич

Мать: Голованова Ульяна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.

Сын: Голованов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Голованова Акилина Вавиловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1905 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Голованова Акилина Вавиловна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Акилина Вавиловна

Смерть
Неизвестно
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