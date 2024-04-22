Голованов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения21.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.
Сын: Голованов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Голованова Акилина Вавиловна
Рождение ребёнка
26.09.1905 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Голованова Акилина Вавиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно