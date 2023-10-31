Голованова Акилина Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Акилина Вавиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.

Сын: Голованов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Голованов Михаил Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.09.1905 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Голованов Михаил Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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