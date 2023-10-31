Голованова Акилина Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1898 ст.
Сын: Голованов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Голованов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
26.09.1905 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Голованов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно