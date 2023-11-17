Неговора Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1986
Дочь: Неговора Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Неговора Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.05.1988
Дочь: Неговора Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Неговора Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.2003
Отец ребёнка: Неговора Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно