Неговора Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неговора Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1986

Дочь: Неговора Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Неговора Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1988

Дочь: Неговора Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Неговора Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.2003

Сын: Неговора Георгий Юрьевич

Отец ребёнка: Неговора Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неговора Юрий Николаевич

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