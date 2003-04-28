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Неговора Георгий Юрьевич
Неговора Георгий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Неговора Юрий Николаевич
1962 г.р.
Мать
Неговора Валентина Петровна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2003
Отец:
Неговора Юрий Николаевич
Мать:
Неговора Валентина Петровна
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