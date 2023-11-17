Неговора Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1962
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962
Рождение ребёнка
10.02.1986
Дочь: Неговора Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Неговора Валентина Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1988
Дочь: Неговора Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Неговора Валентина Петровна
Рождение ребёнка
28.04.2003
Мать ребёнка: Неговора Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно