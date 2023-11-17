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Неговора Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962

Отец: Неговора Николай Матвеевич

Мать: Антропова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
10.02.1986

Дочь: Неговора Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Неговора Валентина Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1988

Дочь: Неговора Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Неговора Валентина Петровна

Рождение ребёнка
28.04.2003

Сын: Неговора Георгий Юрьевич

Мать ребёнка: Неговора Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неговора Валентина Петровна

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