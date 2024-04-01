Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Коленин Иван Гаврилов

Мать: Коленина Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ненилина Акилина Петрова

Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Около ?.01.1837

Сын: Коленин Павел Петров

Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Коленин Иван Казак Выс. Медвежьего Петров

Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Каленин Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленина Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленина Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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