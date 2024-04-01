Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Коленин Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ненилина Акилина Петрова
Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.01.1837
Сын: Коленин Павел Петров
Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Коленин Иван Казак Выс. Медвежьего Петров
Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Коленина Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коленина Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коленина Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно