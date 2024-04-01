Ненилина (Коленина) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненилина (Коленина) Акилина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов

Мать: Коленина Пелагея Иванова

Бракосочетание
11.01.1854

Муж: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев

М. 24 Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ненилин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев

Рождение ребёнка
21.05.1873

Сын: Ненилин Константин Михайлов

Отец ребёнка: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев

Смерть
Неизвестно
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