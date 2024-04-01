Ненилина (Коленина) Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Бракосочетание
11.01.1854
М. 24 Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев
Рождение ребёнка
21.05.1873
Сын: Ненилин Константин Михайлов
Отец ребёнка: Ненилин Михаил Казак Ст. Медвежьей Васильев
Смерть
Неизвестно