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Коленин Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Коленин Гавриил Запарожский Казак Р. Медвежьего Иванов

Мать: Коленина Марья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленин Стефан Казак Р. Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коленин Иван Иванов

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
08.06.1798

Сын: Коленин Федор Иванов

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Коленина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Четверкина 1, Толмачева 2, Чуклина 3? (Коленина) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Коленин Иван Иванов

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Малофеева (Коленина) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно

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