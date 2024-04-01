Коленин Иван Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коленин Иван Иванов
Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1798
Сын: Коленин Федор Иванов
Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Коленина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов
Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Коленин Иван Иванов
Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Малофеева (Коленина) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Коленина (Конюхова) Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно