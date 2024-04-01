Коленин Иван Казак Выс. Медвежьего Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
20.01.1860
м. 22 ж 20
Рождение ребёнка
05.02.1862
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Коленина Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
06.11.1876
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Коленина Феодосия Иоакимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно