Коленин Иван Казак Выс. Медвежьего Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленин Иван Казак Выс. Медвежьего Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Коленин Петр Казак Р.Медвежьего Иванов

Мать: Коленина Пелагея Иванова

Бракосочетание
20.01.1860

Жена: Коленина Евдокия Спиридонова

м. 22 ж 20
Рождение ребёнка
05.02.1862

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Коленина Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
06.11.1876

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Коленина Феодосия Иоакимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленина Феодосия Иоакимова

Смерть
Неизвестно
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