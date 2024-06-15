Некрасова Евдокия Яковлевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Евдокия Яковлевна

Некрасова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

20.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Евдоким Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Некрасова (Некрасова) Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1798

Дочь: (Некрасова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1803

Сын: Некрасов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1804

Дочь: (Некрасова) Настасья Евдокимовна

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1806

Дочь: Шатова (Некрасова) Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1808

Дочь: (Некрасова) Лукерья Евдокимовна

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1812

Сын: Некрасов Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1816

Сын: Некрасов Илья Евдокимович

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.01.1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.