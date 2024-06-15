Некрасова Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти20.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Некрасова (Некрасова) Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Дочь: (Некрасова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Сын: Некрасов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Дочь: (Некрасова) Настасья Евдокимовна
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Дочь: Шатова (Некрасова) Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Дочь: (Некрасова) Лукерья Евдокимовна
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Сын: Некрасов Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Сын: Некрасов Илья Евдокимович
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович
Сын: Некрасов Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Некрасов Евдоким Кириллович