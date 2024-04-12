Некрасов Евдоким Кириллович
Место рождения
Дата рождения31.07.1771
Дата смерти31.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1771
Отец: Некрасов Кирила Никитин
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Некрасова Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
03.02.1798
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
23.03.1803
Сын: Некрасов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.12.1804
Дочь: Настасья Евдокимовна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
08.07.1806
Дочь: Шатова Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1808
Дочь: Лукерья Евдокимовна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
05.10.1812
Сын: Некрасов Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.07.1816
Сын: Некрасов Илья Евдокимович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Некрасов Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1839