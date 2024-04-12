Некрасов Евдоким Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Евдоким Кириллович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.07.1771

Дата смерти

31.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1771

Отец: Некрасов Кирила Никитин

Мать: Некрасова Иринья Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Некрасова Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1798

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1803

Сын: Некрасов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1804

Дочь: Настасья Евдокимовна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1806

Дочь: Шатова Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1808

Дочь: Лукерья Евдокимовна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1812

Сын: Некрасов Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1816

Сын: Некрасов Илья Евдокимович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
31.12.1839
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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