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Некрасов Кирила Никитин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Некрасов Никита Андреев

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.01.1744

Жена: Некрасова Авдотья Мартынова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1754

Дочь: Стефанида Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1756

Дочь: Пелагея Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бобошина Меланья Кирилова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Некрасов Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1771

Сын: Некрасов Евдоким Кириллович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1774

Сын: Некрасов Сергей Кириллов

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Некрасова Пелагея Кириллова

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Иринья Кирилова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778