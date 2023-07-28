Некрасов Кирила Никитин
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1778
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Некрасов Никита Андреев
Бракосочетание
09.01.1744
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова
Рождение ребёнка
11.11.1754
Дочь: Стефанида Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова
Рождение ребёнка
06.10.1756
Дочь: Пелагея Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бобошина Меланья Кирилова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Мартынова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Некрасов Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова
Рождение ребёнка
31.07.1771
Сын: Некрасов Евдоким Кириллович
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова
Рождение ребёнка
07.09.1774
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Некрасова Пелагея Кириллова
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778