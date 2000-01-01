Зиянгирова Регина Радифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгирова Регина Радифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1994

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1994

Отец: Зиянгиров Радиф

Мать: Зиянгирова Гульнара

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