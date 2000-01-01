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Зиянгирова Регина Радифовна
Зиянгирова Регина Радифовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1994
Пол
Женский
Отец
Зиянгиров Радиф
1966 г.р.
Мать
Зиянгирова Гульнара
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1994
Отец:
Зиянгиров Радиф
Мать:
Зиянгирова Гульнара
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