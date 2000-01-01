Зиянгирова Гульнара
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1969
Отец: Исламов Наиль
Мать: Исламова Клара
Рождение ребёнка
26.05.1994
Дочь: Зиянгирова Регина Радифовна
Отец ребёнка: Зиянгиров Радиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиянгиров Радиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиянгиров Радиф