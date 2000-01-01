Зиянгирова Гульнара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгирова Гульнара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1966 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1969

Отец: Исламов Наиль

Мать: Исламова Клара

Рождение ребёнка
26.05.1994

Дочь: Зиянгирова Регина Радифовна

Отец ребёнка: Зиянгиров Радиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиянгиров Радиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиянгиров Радиф

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