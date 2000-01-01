Зиянгиров Радиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1966
Отец: Зиянгиров Надил
Мать: Зиянгирова Рамия
Рождение ребёнка
26.05.1994
Дочь: Зиянгирова Регина Радифовна
Мать ребёнка: Зиянгирова Гульнара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиянгирова Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиянгирова Гульнара