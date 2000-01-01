Зиянгиров Радиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиянгиров Радиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1969 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1966

Отец: Зиянгиров Надил

Мать: Зиянгирова Рамия

Рождение ребёнка
26.05.1994

Дочь: Зиянгирова Регина Радифовна

Мать ребёнка: Зиянгирова Гульнара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиянгирова Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиянгирова Гульнара

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