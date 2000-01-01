Мавра Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрена Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Кириллов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елена Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Кириллов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Кириллов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лукерья Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Кириллов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Кириллов

Смерть
Неизвестно
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