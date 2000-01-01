Мавра Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрена Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Кириллов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елена Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Кириллов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Кириллов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лукерья Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Кириллов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Кириллов
Смерть
Неизвестно