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Елена Терентьева
Елена Терентьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Терентий Кириллов
1806 г.р.
Мать
Мавра Исаева
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Терентий Кириллов
Мать:
Мавра Исаева
Смерть
Неизвестно
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