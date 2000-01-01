Елена Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Терентьева

Елена Терентьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Терентий Кириллов

Мать: Мавра Исаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close