Степан Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Терентий Кириллов

Мать: Мавра Исаева

Смерть
1835
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