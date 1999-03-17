Замолина (Цветкова) Пелагея Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замолина (Цветкова) Пелагея Власьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1918

Дата смерти

17.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918

Отец: не указан

Мать: Цветкова Татьяна

Рождение ребёнка
30.05.1939

Дочь: Мелузова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич

д. Темариха
Рождение ребёнка
20.09.1942

Сын: Замолин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич

п. Восьмой
Рождение ребёнка
04.04.1947

Сын: Замолин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич

п. Восьмой
Рождение ребёнка
05.10.1952

Дочь: Кожевникова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич

п. Восьмой
Рождение ребёнка
14.11.1954

Дочь: Родионова Замолина Алевтина

Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич

п. Восьмой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замолин Михаил Николаевич

Смерть
17.03.1999
г. Йошкар-Ола
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