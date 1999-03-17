Замолина (Цветкова) Пелагея Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1918
Дата смерти17.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918
Отец: не указан
Мать: Цветкова Татьяна
Рождение ребёнка
30.05.1939
Дочь: Мелузова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич
д. Темариха
Рождение ребёнка
20.09.1942
Сын: Замолин Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич
п. Восьмой
Рождение ребёнка
04.04.1947
Сын: Замолин Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич
п. Восьмой
Рождение ребёнка
05.10.1952
Дочь: Кожевникова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич
п. Восьмой
Рождение ребёнка
14.11.1954
Дочь: Родионова Замолина Алевтина
Отец ребёнка: Замолин Михаил Николаевич
п. Восьмой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1999
г. Йошкар-Ола