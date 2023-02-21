Мелузова (Замолина) Нина Михайловна
Место рожденияд. Темариха
Дата рождения30.05.1939
Дата смерти14.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1939
д. Темариха
Рождение ребёнка
28.07.1958
Отец ребёнка: Мелузов Виктор Андреевич
д. Лапшанга
Рождение ребёнка
08.01.1962
Сын: Мелузов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Мелузов Виктор Андреевич
п. Пелес
Рождение ребёнка
27.11.1970
Дочь: Мелузова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Мелузов Виктор Андреевич
п. Пелес
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1974
п. Пелес