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Родионова Замолина Алевтина

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Место рождения

п. Восьмой

Дата рождения

14.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954

Отец: Замолин Михаил Николаевич

Мать: Замолина Пелагея Власьевна

п. Восьмой
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