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Родионова Замолина Алевтина
Родионова Замолина Алевтина
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Место рождения
п. Восьмой
Дата рождения
14.11.1954
Пол
Женский
Отец
Замолин Михаил Николаевич
1918 г.р.
Мать
Замолина (Цветкова) Пелагея Власьевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954
Отец:
Замолин Михаил Николаевич
Мать:
Замолина Пелагея Власьевна
п. Восьмой
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