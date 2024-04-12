- Василий Ионович
Место рождения
Дата рожденияДо 24.08.1844 ст.
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1844 ст.
Бракосочетание
Около 1868 ст.
Жена: - Фаина Кондратовна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.
Сын: - Николай Васильевич
Мать ребёнка: - Фаина Кондратовна
Смерть
После 1901