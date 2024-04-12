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- Василий Ионович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 24.08.1844 ст.

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1868 ст.

Жена: - Фаина Кондратовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.

Сын: - Николай Васильевич

Мать ребёнка: - Фаина Кондратовна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1901
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