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- Фаина Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

29.11.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1844 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868 ст.

Муж: - Василий Ионович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.

Сын: - Николай Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Ионович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.11.1901 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 55 лет (от грыжи)
Похороны
01.12.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-68ж)
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