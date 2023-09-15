- Фаина Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смерти29.11.1901 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Кондрат
Бракосочетание
Около 1868 ст.
Муж: - Василий Ионович
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.
Сын: - Николай Васильевич
Отец ребёнка: - Василий Ионович
Смерть
29.11.1901 ст.
Крестьянская жена, после 1-го брака в 55 лет (от грыжи)
Похороны
01.12.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.100-101 (Умершие №-68ж)