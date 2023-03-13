Бобровъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Бобровъ Федоръ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бобровъ Григорий
Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бобровъ Федоръ
Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
04.12.1784
Дочь: Боброва Варвара
Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева
Бракосочетание
26.01.1787
Жена: Боброва Федора Яковлева
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1788
Сын: Бобровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бобровъ Прокофий
Мать ребёнка: Боброва Федора Яковлева
Рождение ребёнка
21.05.1791
Дочь: Боброва Лукерья
Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Боброва Федора Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Анна Леонтьева