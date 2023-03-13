Бобровъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Бобровъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бобровъ Григорий

Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бобровъ Федоръ

Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1784

Дочь: Боброва Варвара

Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1787

Жена: Боброва Федора Яковлева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1788

Сын: Бобровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бобровъ Прокофий

Мать ребёнка: Боброва Федора Яковлева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1791

Дочь: Боброва Лукерья

Мать ребёнка: Боброва Анна Леонтьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Боброва Федора Яковлева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Анна Леонтьева

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