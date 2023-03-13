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Боброва Анна Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бобровъ Григорий

Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бобровъ Федоръ

Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1784

Дочь: Боброва Варвара

Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1788

Сын: Бобровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1791

Дочь: Боброва Лукерья

Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровъ Михаилъ

Смерть
1787
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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