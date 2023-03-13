Боброва Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бобровъ Григорий
Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бобровъ Федоръ
Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.12.1784
Дочь: Боброва Варвара
Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.05.1788
Сын: Бобровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.05.1791
Дочь: Боброва Лукерья
Отец ребёнка: Бобровъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобровъ Михаилъ
Смерть
1787