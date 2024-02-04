Коберштейн Эльвира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коберштейн Эльвира Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Коберштейн Василий

Мать: Гейнке Валерия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Александр

Рождение ребёнка
1974

Сын: Алексеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Алексеева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Алексеева Виктория Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр

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