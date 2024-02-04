Коберштейн Эльвира Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Коберштейн Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Александр
Рождение ребёнка
1974
Сын: Алексеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Алексеева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Алексеева Виктория Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр