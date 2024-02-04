Гейнке Валерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГейнке Валерия Николаевна

Гейнке Валерия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гейнке Николай Константинович

Мать: Райсих Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коберштейн Василий

Рождение ребёнка
1953

Сын: Коберштейн Александр Васильевич

Отец ребёнка: Коберштейн Василий

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Коберштейн Эльвира Васильевна

Отец ребёнка: Коберштейн Василий

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Коберштейн Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Коберштейн Василий

Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.