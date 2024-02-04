Гейнке Валерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коберштейн Василий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Коберштейн Александр Васильевич
Отец ребёнка: Коберштейн Василий
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Коберштейн Эльвира Васильевна
Отец ребёнка: Коберштейн Василий
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Коберштейн Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Коберштейн Василий
Смерть
1995