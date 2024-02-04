Коберштейн Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Сын: Коберштейн Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гейнке Валерия Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Коберштейн Эльвира Васильевна
Мать ребёнка: Гейнке Валерия Николаевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Коберштейн Лилия Васильевна
Мать ребёнка: Гейнке Валерия Николаевна
Смерть
1968