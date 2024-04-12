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Вострикова Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

01.08.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1863

Муж: Востриков Семен Григорьевич

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Востриков Иван Семенович

Отец ребёнка: Востриков Семен Григорьевич

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Черкасова Анисия Семеновна

Отец ребёнка: Востриков Семен Григорьевич

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.06.1873 ст.

Дочь: Вострикова Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Востриков Семен Григорьевич

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Дьяков Тимофей Кузьмич (возможно от отец Екатерины Тимофеевны) и Саратовского крестьянина Дмитрия Кешмова? жена Евлампия Филипповна
Смерть
01.08.1879 ст.
Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от чахотки в возрасте 33 лет
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