Вострикова Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смерти01.08.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Востриков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Черкасова Анисия Семеновна
Отец ребёнка: Востриков Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1873 ст.
Дочь: Вострикова Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Востриков Семен Григорьевич
Восприемники: Золотухинский крестьянин Дьяков Тимофей Кузьмич (возможно от отец Екатерины Тимофеевны) и Саратовского крестьянина Дмитрия Кешмова? жена Евлампия Филипповна
Смерть
01.08.1879 ст.
Умерла от чахотки в возрасте 33 лет