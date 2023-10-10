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Вострикова Акулина Семеновна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.06.1873 ст.

Дата смерти

04.09.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1844 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1873 ст.

Отец: Востриков Семен Григорьевич

Мать: Вострикова Екатерина Тимофеевна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский крестьянин Дьяков Тимофей Кузьмич (возможно от отец Екатерины Тимофеевны) и Саратовского крестьянина Дмитрия Кешмова? жена Евлампия Филипповна
Смерть
04.09.1877 ст.
Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
В записи о смерти имя Акилина Умерла от скарлатины в возрасте 4,5 лет
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