Вострикова Акулина Семеновна
Место рождения
Дата рождения10.06.1873 ст.
Дата смерти04.09.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1873 ст.
Восприемники: Золотухинский крестьянин Дьяков Тимофей Кузьмич (возможно от отец Екатерины Тимофеевны) и Саратовского крестьянина Дмитрия Кешмова? жена Евлампия Филипповна
Смерть
04.09.1877 ст.
В записи о смерти имя Акилина Умерла от скарлатины в возрасте 4,5 лет