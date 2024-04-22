Догадин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1762 и 1765
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1762 и 1765
Отец: Догадин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Догадин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Между 1778 и 1780
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1785
Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна
Смерть
После 1834