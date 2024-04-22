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Догадин Михаил Федорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1762 и 1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1762 и 1765

Отец: Догадин Федор Иванович

Мать: Догадина Марфа Дмитриевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Догадин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1778 и 1780

Жена: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1785

Сын: Догадин Осип Михайлович

Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Сын: Догадин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Догадина Пелагея Семеновна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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