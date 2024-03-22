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Догадин Федор Иванович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1731 и 1736

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1709 и 1713 г.р.

Мать

Между 1708 и 1713 г.р.

Жена

Между 1736 и 1737 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1736

Отец: Догадин Иван Артемьевич

Мать: Догадина Анна Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1755 и 1762

Жена: Догадина Марфа Дмитриевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1762 и 1765

Сын: Догадин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Догадина Марфа Дмитриевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1777

Дочь: Семерикова Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Догадина Марфа Дмитриевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1811 и 1825
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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