Догадин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1731 и 1736
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1736
Отец: Догадин Иван Артемьевич
Мать: Догадина Анна Ивановна
Бракосочетание
Между 1755 и 1762
Рождение ребёнка
Между 1762 и 1765
Мать ребёнка: Догадина Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1777
Дочь: Семерикова Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Догадина Марфа Дмитриевна
Смерть
Между 1811 и 1825