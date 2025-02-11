Чернов Алексей Илларионович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Алексей Илларионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1874, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Чернов Илларион ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Чернова Александра ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Чернова (Костина) Гликерия Степановна06.05.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чернов Илларион Петрович

Мать: Чернова Александра Тимофеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Чернова (Костина) Гликерия Степановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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