Чернов Алексей Илларионович
мужской, родился 1874, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЧернов Илларион ПетровичНеизвестно г.р.
МатьЧернова Александра ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Чернова (Костина) Гликерия Степановна06.05.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1893
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно