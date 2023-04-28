Чернов Илларион Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Чернов Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Чернова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Чернов Дмитрий Илларионович
Мать ребёнка: Чернова Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чернов Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Чернова Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно