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Чернов Илларион Петрович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Чернов Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Чернова Александра Тимофеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Чернов Дмитрий Илларионович

Мать ребёнка: Чернова Александра Тимофеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Чернов Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Чернова Александра Тимофеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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