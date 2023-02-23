Чернова Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Чернов Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Чернов Дмитрий Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Чернов Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Чернов Илларион Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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