Шипицын Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шипицын Илья Никитич
Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно