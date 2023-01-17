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Шипицын Никита Иванович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шипицын Илья Никитич

Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Шипицына Анна Васильевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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