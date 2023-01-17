Шипицына Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шипицын Илья Никитич
Отец ребёнка: Шипицын Никита Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Шипицын Никита Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Шипицын Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно