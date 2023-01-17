Шипицына Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Анна Васильевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шипицын Илья Никитич

Отец ребёнка: Шипицын Никита Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Шипицын Никита Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Шипицын Никита Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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