Блинова (Судницына) Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти05.11.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Коротаева
Бракосочетание
10.02.1856 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
16.06.1859 ст.
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
07.07.1860 ст.
Дочь: Блинова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
31.01.1865 ст.
Дочь: Блинова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
09.11.1868 ст.
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.11.1877 ст.