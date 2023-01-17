Блинова (Судницына) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Судницына) Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.11.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Коротаева
Бракосочетание
10.02.1856 ст.

Муж: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
03.09.1856 ст.

Сын: Блинов Осип Андреевич

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
16.06.1859 ст.

Сын: Блинов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
07.07.1860 ст.

Дочь: Блинова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.

Сын: Блинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
31.01.1865 ст.

Дочь: Блинова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
09.11.1868 ст.

Сын: Блинов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.11.1877 ст.
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