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Блинов Осип Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1856 ст.

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1856 ст.

Отец: Блинов Андрей Егорович

Мать: Блинова Дарья Андреева

Бракосочетание
23.02.1881 ст.

Жена: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
06.10.1882 ст.

Дочь: Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.

Дочь: Мария Осиповна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1885
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