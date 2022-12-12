Блинов Осип Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1856 ст.
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1856 ст.
Отец: Блинов Андрей Егорович
Мать: Блинова Дарья Андреева
Бракосочетание
23.02.1881 ст.
Жена: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
06.10.1882 ст.
Дочь: Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1885