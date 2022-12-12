Блинова (Кожевникова) Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кожевникова) Мавра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1881 ст.

Муж: Блинов Осип Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1882 ст.

Дочь: Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Блинов Осип Андреевич

Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Блинов Осип Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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