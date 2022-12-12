Блинова (Кожевникова) Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1881 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1882 ст.
Дочь: Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Блинов Осип Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Блинов Осип Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно