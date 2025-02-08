Лестеньков Иван Сергеевич
мужской, родился 12.12.1885
умер Неизвестно
ОтецЛестеньков Сергей ЕрмолаевичОколо 1852 г.р.
МатьЛестенькова Анна ПавловнаОколо 1847 г.р.
Супруги
Дети
Лестенькова Аполинария Ивановна01.01.1912 г.р.
Лестенькова Анна Ивановна17.03.1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Лестенькова Аполинария Ивановна
Мать ребёнка: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Лестенькова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1918
Сын: Лестеньков Федор Иванович
Мать ребёнка: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно