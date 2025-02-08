Лестеньков Иван Сергеевич 12.12.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестеньков Иван Сергеевич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился 12.12.1885

умер Неизвестно

Отец
Лестеньков Сергей ЕрмолаевичОколо 1852 г.р.
Мать
Лестенькова Анна ПавловнаОколо 1847 г.р.
Супруги
Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна1887 г.р.
Дети
Лестенькова Аполинария Ивановна01.01.1912 г.р.
Лестенькова Анна Ивановна17.03.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1885

Отец: Лестеньков Сергей Ермолаевич

Мать: Лестенькова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Лестенькова Аполинария Ивановна

Мать ребёнка: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна

свидетельство выдано №191942 30 IV 1938 | свидетельство выдано №135124 27 V 1937

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Лестенькова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
05.02.1918

Сын: Лестеньков Федор Иванович

Мать ребёнка: Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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