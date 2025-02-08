Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась 1887

умерла Неизвестно

Супруги
Лестеньков Иван Сергеевич12.12.1885 г.р.
Дети
Лестенькова Аполинария Ивановна01.01.1912 г.р.
Лестенькова Анна Ивановна17.03.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лестеньков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Лестенькова Аполинария Ивановна

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Сергеевич

свидетельство выдано №191942 30 IV 1938 | свидетельство выдано №135124 27 V 1937

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Лестенькова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
05.02.1918

Сын: Лестеньков Федор Иванович

Отец ребёнка: Лестеньков Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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