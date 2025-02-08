Лестенькова (Усанова) Параскева Алексеевна
женский, родилась 1887
умерла Неизвестно
Супруги
Лестеньков Иван Сергеевич12.12.1885 г.р.
Дети
Лестенькова Аполинария Ивановна01.01.1912 г.р.
Лестенькова Анна Ивановна17.03.1914 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Лестенькова Аполинария Ивановна
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Лестенькова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
05.02.1918
Сын: Лестеньков Федор Иванович
Отец ребёнка: Лестеньков Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно