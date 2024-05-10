Зверева (Верткова) Василиса Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
15.08.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
17.10.1904
Дочь: Зверева София Федоровна
Отец ребёнка: Зверев Федор Дмитриевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зверева София Федоровна
Отец ребёнка: Зверев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.07.1917
Дочь: Зверева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Зверев Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно