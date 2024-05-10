Зверева (Верткова) Василиса Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Верткова) Василиса Евсеевна

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вертков Евсевий Никитович

Мать: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.08.1903

Муж: Зверев Федор Дмитриевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
17.10.1904

Дочь: Зверева София Федоровна

Отец ребёнка: Зверев Федор Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зверева София Федоровна

Отец ребёнка: Зверев Федор Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.07.1917

Дочь: Зверева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Зверев Федор Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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