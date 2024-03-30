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Вертков Евсевий Никитович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

05.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Вертков Никита

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Вертков Мефодий Евсеевич

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Костылева Евфросинья Евсеевна

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Вертков Флегонт Евсеевич

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зверева Василиса Евсеевна

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ширяева Неонила Евсеевна

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Вертков Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.08.1898

Сын: Вертков Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова Степанида Яковлевна

Смерть
05.01.1902
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
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