Вертков Евсевий Никитович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти05.01.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Вертков Никита
Рождение ребёнка
12.06.1873
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Костылева Евфросинья Евсеевна
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
01.04.1876
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зверева Василиса Евсеевна
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ширяева Неонила Евсеевна
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
01.05.1897
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
26.08.1898
Мать ребёнка: Верткова Степанида Яковлевна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]