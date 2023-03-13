Сизова Катерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Катерина Федорова

Сизова Катерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизовъ Петръ

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сизовъ Петръ

Отец ребёнка: Сизовъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сизова) Татьяна

Отец ребёнка: Сизовъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сизовъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Сизовъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.