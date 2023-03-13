Сизовъ Петръ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Сизовъ Лукьянъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Катерина Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сизовъ Петръ
Мать ребёнка: Сизова Катерина Федорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сизова) Татьяна
Мать ребёнка: Сизова Катерина Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сизовъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Сизова Катерина Федорова