Сизовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизовъ Петръ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Сизовъ Лукьянъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Катерина Федорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сизовъ Петръ

Мать ребёнка: Сизова Катерина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сизова) Татьяна

Мать ребёнка: Сизова Катерина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сизовъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Сизова Катерина Федорова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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